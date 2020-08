Politie schiet bij aanhouden verdachte in Eindhoven, man zou met vuurwapen op straat lopen

Wachten op privacy instellingen... De politie onderzoekt doet onderzoek in de Fabritiuslaan in Eindhoven (foto: Dave Hendriks/SQ Vision). Volgende Vorige vergroot 1/2 Politie schiet bij aanhouding van man in Eindhoven

Bij het aanhouden van een 59-jarige man in de Fabritiuslaan in Eindhoven heeft de politie vrijdagnacht twee keer geschoten. De politie was rond kwart voor elf gewaarschuwd dat de man met een vuurwapen schreeuwend door de Fabritiuslaan liep.

Toen agenten in de Fabritiuslaan aankwamen, zat de verdachte op een hek met een hand achter zijn rug. Er was wel te zien dat hij iets in zijn hand hield. Ze sommeerden hem zijn handen te laten zien, maar daar reageerde hij niet op.

Na het lossen van twee waarschuwingsschoten toonde de verdachte alsnog zijn handen. Hij bleek volgens een getuige een telefoon vast te houden. De verdachte is aangehouden en naar een politiebureau gebracht.

Agenten hebben nog met een hond gezocht naar een vuurwapen, maar dat is niet gevonden. Wel had de man een mes bij zich. Dat is in beslag genomen. De aangehouden verdachte was volgens de getuige onder invloed. Hij is na verhoor weer vrijgelaten.

Commotie in de Fabritiuslaan in Eindhoven (foto: Dave Hendriks/SQ Vision).