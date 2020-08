Bredase singels zien er straks weer spic en span uit, suppers en ploggers ruimen zwerfvuil op

Kristina Morros haalt zwerfvuil uit Bredase singels (Foto: Twitter) vergroot

Drijvende plastic bekers en flesjes, zakjes van fastfoodrestaurants, lege sigarettenpakjes en bakjes waar kort tevoren nog een Vietnamese loempia in de chilisaus dreef. Het is een greep uit het vele zwerfvuil dat in het water van de Bredase singels drijft of op de oevers ligt. Maar niet lang meer als het Kristina Morros ligt. Zaterdag is er een grote opruimactie om de singel er weer spic en span uit te laten zien. De opruimactie vindt voortaan elke maand plaats.

"Het is niet zomaar een opruimactie", legt Kristina Morros uit in het radioprogramma Lekker Weekend van Omroep Brabant. Op het water verzamelen tien suppers (peddelaars op een surfplank) het zwerfvuil. Langs de oevers buigen zogeheten ploggers (al hardlopend zwerfvuil verzamelen) zich over het zwerfvuil.

"Het is momenteel echt een bende. Tijdens de coronacrisis is het alleen maar erger geworden. Veel mensen zochten het vertier in de binnenstad en lieten veel troep achter. De afvalbakken zijn snel vol. En wat er naast ligt, waait de singels in", vertelt Morros die in het dagelijks leven anesthesiemedewerker in het ziekenhuis is.

Bewust maken

Samen met Ron Bekker is Morros de drijvende kracht achter de opruimactie. "De actie is ook bedoeld om mensen bewust te maken wat zij met hun afval doen. Door het op een goede manier weg te gooien, houden we de singels en onze omgeving schoon."

Morros is al enige tijd bezig om al suppend de singels afval vrij te maken. Het duo krijgt zaterdag de hulp van tien suppers, ploggers en enkele boten.

Iedere maand

Voortaan wordt de opruimactie één keer per maand gehouden. Aanmelden hiervoor kan via Facebook of mail naar [email protected].

Wachten op privacy instellingen...