Boer Henk teelt bijzondere groenten: ‘Deze tropische maand was perfect voor de fleskalebas’

Als het aan boer Henk ligt, mag het ieder jaar wel zo warm worden. Op zijn boerderij in Deurne teelt hij honderden bijzondere groenten op een zo natuurlijk mogelijke manier. Denk hierbij aan paarse aardappelen, Artisan Green Tiger-tomaten of fleskalebassen. Dankzij de tropische temperaturen van afgelopen jaar hebben sommige van zijn groenten het nog nooit zo goed gedaan.

Het begon allemaal als een hobby voor Henk Kerkers. Hij had thuis een moestuintje met allemaal bijzondere groenten. “Toen mensen me begonnen te vragen of ik die ook verkocht, ben ik daarover na gaan denken”, vertelt Henk. Zo’n zes jaar geleden kocht hij zijn boerderij en startte het bedrijf Bijzonder Brabants.

In zijn moestuin van vijftienduizend vierkante meter streeft hij naar het telen van groente op een zo natuurlijk mogelijke manier, dus zonder kunstmest en gewasbescherming. De groentes zijn voor hem vaak een soort leuk experiment. “Ieder jaar haal ik nieuwe dingen, dat is ook het leuke. Het is altijd een verrassing of het groeit en hoe het groeit.”

De afgelopen maand was voor boer Henk een groot succes. “Het klimaat verandert en ik moet me als boer aanpassen aan de omstandigheden. Dit jaar had ik nogal wat gewassen die het heerlijk vinden als het heet is. Bijvoorbeeld mijn tomaatjes, paprika’s, aubergines en pompoenen. Ja voor hen was het top. Die doen het perfect met dit weer”, vertelt Henk enthousiast.

Boer Henk neemt je mee door zijn boerderij met bijzondere groenten:

De zaadjes voor groenten haalt hij van verschillende plekken. “Een deel haal ik in Nederland, dat zijn vaak ‘vergeten groenten’, zoals kapucijners. Maar ik kijk ook vaak naar landen waar het klimaat een beetje overeenkomt met Nederland en waar de bodem hetzelfde is. En dan ga ik gewoon die dingen hier in de bodem uitproberen.”

"Hij groeit geweldig, niet normaal!"

Zijn nieuwst aanwinst van dit jaar is de lauki, ook wel een fleskalebas genoemd. “Iemand vroeg me eens of ik de lauki kende. Nou dat was niet zo, dus ik ben meteen op internet gaan zoeken. Uiteindelijk kwam ik uit in India. Ik heb meteen zaadjes besteld. Twee maanden later waren ze binnen, met een hele minimale beschrijving van hoe je ze moest verzorgen.” De boer wist niet wat hij moest verwachten, maar werd verrast met het resultaat. “Hij groeit geweldig, niet normaal!”

De bijzondere groenten zijn niet in de supermarkt te koop. “Het gros gaat naar restaurants hier in de regio. Ik werk samen met koks die graag hun gasten verrassen met bijzondere lokale groenten. Ze komen hier soms ook langs om het een en ander te proeven. Dan weet je natuurlijk het beste wat je ervan kunt maken”, vertelt de trotse Henk.