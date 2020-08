Een megarommelmarkt op tienduizend vierkante meter: zo hou je het coronaproof

vergroot

Met Pinksteren was het coronavirus nog een niet te nemen drempel voor de jaarlijkse megavlooienmarkt in Uden. Maar dit weekend mocht de rommelmarkt van Udi19 alsnog doorgaan. De voetbalclub is zelf verantwoordelijk voor alle aanpassingen. "Wij hebben er alles aan gedaan om het veilig te houden", zegt Frans Verwijst van de organiserende supportersclub van Udi19.

Zo zijn de gangpaden meer dan verdubbeld en heeft de club het marktterrein uitgebreid met een extra voetbalveld. "We hebben nu verplichte looproutes over tienduizend vierkante meter", geeft Frans Verwijst aan. "Daarmee hebben we heel wat meer vierkante meters dan een kermis." Dat weerlegt volgens hem de kritiek op het wel-doorgaan van de rommelmarkt, terwijl kermissen verboden worden.

Het is volgens Frans Verwijst zeker een overweging geweest om de markt helemaal af te blazen. "Toen de datum waarop er weer evenementen georganiseerd konden worden werd vervroegd hebben we alsnog besloten om een vergunning aan te vragen."

Udi19 gebruikt de opbrengst van de rommelmarkt om de clubkas te spekken. "We hebben vorig jaar dankzij de markt zonnepanelen op het dak van ons gebouw kunnen leggen." Maar de club is zich terdege bewust van de verantwoordelijkheid in deze coronatijd. "Die anderhalve meter afstand wordt door onze vrijwilligers heel streng in de gaten gehouden."

De hoge bezoekersaantallen van voorgaande jaren zal de rommelmarkt dit jaar niet halen, meent Verwijst. "Maar dat vind ik eerlijk gezegd helemaal niet erg. Met de helft minder bezoekers zijn we ook tevreden. We zijn allang blij dat het door kan gaan."