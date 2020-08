Archieffoto vergroot

Bij een ongeluk op een kartbaan in Uden is zaterdagmiddag rond vijf uur een persoon ernstig gewond geraakt. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht.

Malini Witlox & Ron Vorstermans Geschreven door

Er waren geen andere karts bij het ongeval betrokken. Er landde een traumahelikopter, maar het slachtoffer is met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht.

Mensen die het ongeval zagen gebeuren krijgen slachtofferhulp aangeboden, zegt de politie.