Zwaargewonde na ongeluk op kartbaan in Uden, NVWA doet onderzoek

Bij een ongeluk op een kartbaan in Uden is zaterdagmiddag rond vijf uur een persoon ernstig gewond geraakt. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht. Het zou om een kind gaan, dat uit de bocht vloog.

Malini Witlox Geschreven door

Er waren geen andere karts bij het ongeval betrokken. Er landde een traumahelikopter, maar het slachtoffer is met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht.

Mensen die het ongeval zagen gebeuren krijgen slachtofferhulp aangeboden, zegt de politie.

De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) doet onderzoek. Dat kan meerdere dagen duren. De kartbaan is daarom mogelijk zondag nog dicht.