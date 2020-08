Dode man gevonden in huis in Sint-Michielsgestel, politie gaat uit van misdrijf

Foto: Bart Meesters/SQ Vision vergroot

Er is zaterdagavond rond halfzeven een dode man gevonden in een huis aan de Regent Smitsstraat in Sint-Michielsgestel. De politie gaat uit van een misdrijf en is 'een groot onderzoek' gestart in het huis.

Ron Vorstermans Geschreven door

De politie heeft de straat afgezet. De inrit van het huis is afgezet met witte schermen en linten. Ook de brandweer is ter plaatse. Het afgezette huis trekt veel bekijks van omstanders.

"Er is veel onduidelijkheid", zegt een politiewoordvoerder. "We verwachten morgen meer details te kunnen delen.

