Dode man gevonden in huis in Sint-Michielsgestel, verdachte aangehouden

Foto: Bart Meesters/SQ Vision vergroot

Er is zaterdagavond rond halfzeven een dode man gevonden in een huis aan de Regent Smitsstraat in Sint-Michielsgestel. De politie heeft een verdachte aangehouden. Eerder op de avond zei de politie al uit te gaan van een misdrijf.

Ron Vorstermans Geschreven door

De politie heeft de straat afgezet en deed zaterdag de hele avond onderzoek in het huis. De inrit van het huis is afgezet met witte schermen en linten. Het afgezette huis trok zaterdagavond veel bekijks van omstanders. Ook de brandweer was ter plaatse.

"Er is veel onduidelijkheid", zegt een politiewoordvoerder. "Ook over de rol van de verdachte. We zijn terughoudend met details." De politie verwacht zondag meer details te kunnen delen.

Foto: Bart Meesters/SQ Vision vergroot

Foto: Bart Meesters/SQ Vision vergroot

Foto: Bart Meesters/SQ Vision vergroot