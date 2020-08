Schietpartij in Tilburg, verdachte rent weg maar wordt aangehouden

In Tilburg zijn zaterdagavond meerdere schoten gelost bij een schietpartij. Dat gebeurde rond kwart voor negen in de omgeving van het Bernardusplein.

De politie kreeg tientallen meldingen uit verschillende straten en rukte met verschillende wagens uit om 'orde in de chaos te krijgen', volgens een woordvoerder. De verdachte rende weg, maar kon iets later worden aangehouden. Hij had een wapen bij.