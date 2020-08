Jongeren weggestuurd uit wijk in Rosmalen na oproep voor Project X-feest

Verschillende jongeren zijn zaterdagavond door de politie weggestuurd uit de wijk De Groote Wielen in Rosmalen. Aanleiding was het gerucht op social media van een zogenoemd Project X-feest. De feestgangers zouden elkaar willen treffen bij het strandje aan De Groote Wielen.

Buurtbewoners waren op de hoogte van de Project X-geruchten, blijkt uit berichten in een buurt-appgroep. Zo waarschuwde iemand daarin 'om eventuele schade aan auto's te voorkomen door 's avonds aan de achterkant te parkeren'.

Volgens een ooggetuige werden verschillende jongeren die zaterdagavond door de wijk liepen of bij elkaar in de auto zaten door agenten weggestuurd uit de wijk. Ook medewerkers van stadstoezicht waren opvallend aanwezig. "In totaal zo'n twintig man."