Jo (89) organiseerde 50 van de 200 processies van Oploo naar Handel: 'Nu is het mooi geweest'

Broedermeester Jo Verbruggen tijdens zijn laatste processie. Processie Handel in 1949 (foto: Heemkunde Oploo). Processie in 1949 (foto: Heemkunde Oploo).

Broedermeester Jo Verbruggen (89) viert zondag een dubbel jubileum. Voor de tweehonderdste keer vindt de processie van Oploo naar Handel plaats. Het is ook nog eens de vijftigste die hij organiseert. Maar na zondagmiddag is het klaar. “Voor mij is het mooi geweest. Maar wie weet gaat de processie volgend jaar wel door. In Oploo kan van alles gebeuren."

De Broederschap Processie Oploo-Handel werd opgericht op 1 augustus 1820. De processie gaat van Oploo naar een beeldje van Onze Lieve Vrouw van Handel. De gedachte erachter is dat wordt gebeden voor de regen, waar de boeren in Oploo destijds zo afhankelijk van waren. “Tegenwoordig is dat eigenlijk niet meer zo. We kunnen onszelf helpen met dingen als regeninstallatie. Maar ook niet iedereen is meer boer. Het is allemaal anders dan vroeger”, vertelt de broedermeester.

De plechtige eucharistieviering in Handel.

Vroeger gingen mensen nog te voet vanuit Oploo naar Handel, zo’n twaalf kilometer verderop. Later werd een bus ingezet en tegenwoordig gaat bijna iedereen met de auto. “Er zijn zeven mensen die vandaag echt te voet gaan”, vertelt Jo. Iedereen verzamelt zondag achter de kerk in Handel, waar een rondgang door het processiepark wordt gemaakt, gevolgd door een plechtige eucharistieviering. Er wordt gezongen en gebeden.

Broedermeester

Jo heeft de rol van broedermeester overgenomen van zijn vader. “Toen mijn vader in 1971 overleed, ben ik gevraagd om het stokje over te nemen.” Dat houdt in dat Jo verantwoordelijk is voor de organisatie van de processie en dat hij de contributie int.

Maar nu vindt hij het wel mooi geweest. “De organisatie wil ik niet meer doen. Dat kan ik ook niet meer. Ik ben al zo oud en ik ben erg vergeetachtig. Dat is niet zo handig”, zegt Jo. Hij vindt het dan ook niet jammer dat dit zijn laatste keer is. “Ik heb er helemaal naar toegeleefd.”

Mocht de processie volgend jaar ook nog doorgaan, dan moet er wel een opvolger van Jo komen. “Ik heb tot nu toe nog geen directe opvolger die het over wil nemen. Dat zou een van de kleinzonen moeten worden, maar die hebben zich nog niet aangediend.”

De rondgang door het processiepark.

Minder leden

Het aantal leden neemt al lange tijd af. Dat is ook de reden dat deze tweehonderdste editie wel eens de laatste zou zijn. “Er is aanmerkelijk minder animo. Het hele gelovige en kerkelijke leven is tegenwoordig een stuk minder. Jongeren zijn moeilijk om erbij te betrekken. Als je over de kerk spreekt zijn ze vaak terughoudend. Er moet wel iets gebeuren, anders is het zonder meer de laatste keer”, zegt Jo.