Oppermachtige Mathieu van der Poel wint NK wielrennen

Een oppermachtige Mathieu van der Poel is zondag in Wijster zoals verwacht Nederlands kampioen wielrennen geworden.

De alleskunner op een fiets ging 70 kilometer voor de finish in de aanval op het circuit rond het Drentse Wijster. Zo'n 30 kilometer later had de Brabander al zijn concurrenten gesloopt en soleerde hij naar de eindstreep.