Man die goudvissen inslikte op terras is een jaar niet welkom in café: 'Ik walg ervan'

De man slaat een drankje met twee visser achterover. (Foto's: Dumpert & Eigen foto)

Karel van Hek, eigenaar van café De Heksenketel in Eindhoven, krijgt nog steeds een wrange smaak in zijn mond als hij denkt aan het filmpje wat momenteel op internet circuleert. Daarop is te zien hoe een man twee vissen inslikt op het terras van het café van Van Hek.

De man in het filmpje giet een glas water naar binnen, met daarin de twee goudvissen. Daarna slaat hij onder luid gelach van zijn vrienden nog een glas bier in één teug achterover.

"Daar walg ik van! Zoiets doe je niet. “, zegt Van Hek boos. Hij speurde met de nodige moeite de bewuste klant op en gaf hem een caféverbod van een jaar.

Wat heb ik nou aan mijn fiets hangen?

Het filmpje van de goudvissen kwam ongeveer twee weken geleden ineens bovendrijven op verschillende websites. “Ik dacht, wat heb ik nou aan mijn fiets hangen? Daar ben ik niet van gediend. We hebben geprobeerd om het filmpje eraf te laten halen, maar dat kan alleen degene die het op internet heeft gezet.”

Het filmpje is nog dagelijks onderwerp van gesprek aan de bar in de Heksenketel. “Ik ben alleen nog maar aan het discussiëren met klanten. De een vindt het leuk en de ander vindt het walgelijk.”

Volgens Van Hek was het nog niet zo gemakkelijk om in contact te komen met de man die goudvissen had ingeslikt. “Ik heb wel met zijn vrienden over het voorval gesproken. Maar de man zelf kreeg ik niet te spreken. Ik heb hem een aangetekende brief gestuurd met daarin het caféverbod.”