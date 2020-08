Café ‘Onder Ons’ in Eindhoven door brand verwoest, politie vermoedt brandstichting

Foto: Sem van Rijssel/SQ Vision. Foto: Sem van Rijssel/SQ Vision. Foto: Sem van Rijssel/SQ Vision. Volgende Vorige vergroot 1/3 Foto: Sem van Rijssel/SQ Vision.

Café ‘Onder Ons’ aan de Eckartseweg Zuid in Eindhoven is maandagochtend vroeg zwaar beschadigd door een brand. Het cafégedeelte is volledig uitgebrand. De brand is vermoedelijk aangestoken. De omgeving is afgezet en forensische specialisten doen later vandaag onderzoek.

Toen de brandweer bij de brand aankwam sloegen de vlammen uit het pand. Brandweerlui voorkwamen dat het vuur oversloeg naar de rest van het pand en de bovenverdieping.

Omstanders konden de mensen die boven het café wonen op tijd waarschuwen zodat ze veilig naar buiten konden.

