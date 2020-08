Veel meer onnodige amputaties in periode van lockdown: 'Een harde les'

Het Amphia Ziekenhuis in Breda. (Archieffoto: Karin Kamp) vergroot

Kleine wondjes die leiden tot grote gevolgen, zoals het amputeren van een been. In de periode van de lockdown, afgelopen maart en april, kwam dit volgens vaatchirurg Lijckle van der Laan van het Amphia Ziekenhuis in Breda opvallend vaak voor. Veel vaker dan in de dezelfde periode in bijvoorbeeld 2018 en 2019. Het heeft volgens hem alles te maken met het feit dat mensen in die periode uit angst niet naar de huisarts durfden te gaan.

Mensen kregen zo te laat de juiste behandeling. 'Een harde les", zo constateert de vaatchirurg in het programma Wakker! op Omroep Brabant radio. Inmiddels gaat het volgens hem 'gelukkig' alweer beter. Maar Van der Laan wil mensen, vooral ouderen, absoluut waarschuwen. "Komen we wat betreft corona in een tweede golf terecht, ga dan toch naar de huisarts met wondjes en zeker met een teen die zwart is geworden."

De huisarts kan volgens de chirurg de juiste diagnose stellen en ervoor zorgen dat iemand goede zorg krijgt. "Nu liepen we achter de feiten aan", concludeert hij. In veel meer ziekenhuizen is het aantal grote amputaties gedurende de lockdown toegenomen, zo blijkt uit een rondgang van de NOS. Dit was vooral het geval in onze provincie en in Limburg.

"Ouderen zijn heel plichtsgetrouw geweest", legt Van der Laan uit. Ze zijn volgens hem in veel gevallen afhankelijk van mantelzorg en komen wat minder voor zichzelf op. En ze hebben zich dus, zoals we volgens hem in feite hebben gevraagd, minder snel gemeld bij de huisarts.

Iets dat volgens Van der Laan in het geval van een tweede golf ten koste van alles voorkomen moet worden. "Een heel grote waarschuwing", zegt hij. "We moeten ervoor zorgen dat artsen patiënten blijven zien. Zodat ze op tijd de adequate zorg krijgen."