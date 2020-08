Luchtfilters uit Beek en Donk moeten helpen in de strijd tegen het coronavirus

Filters uit Beek en Donk halen coronavirus uit luchtstromen vergroot

Over ventilatie- en airconditioningsystemen in gebouwen is momenteel veel te doen: spelen ze nu wel of niet een rol bij het verspreiden van het coronavirus. De fijnstof in de luchtstromen zou deeltjes van het virus verspreiden. Formula Air in Beek en Donk ontwikkelde een filter dat met een bepaalde techniek het virus onschadelijk maakt.

“Dit is de oplossing”, zegt Ad van Hoof, directeur van Formula Air in Beek en Donk, in het radioprogamma Wakker! over zijn primeur. “Fijnstof is onze business. Daar zijn we al jaren mee bezig. Met de huidige ventilatiesystemen halen we grof stof uit de lucht en heeft fijnstof nog steeds de vrije hand. En juist daarin zit het virus.”

Elektrische lading

Van Hoof legt uit dat zijn bedrijf werkt met de zogenaamde Aspra-technologie. “In het filter krijgen de virusdeeltjes een positieve elektrische lading. Daardoor wordt de schaal rondom het virus aangetast en is het niet meer interessant voor het menselijk lichaam.” Na de behandeling stroomt verse en schone lucht weer de ruimte in.

Formula Air beweert dat de filters 99 procent van het coronavirus en andere virussen uit de lucht halen. Het bedrijf uit Beek en Donk richt zich voor de luchtzuivering op grote ruimtes zoals kantoorpanden, fabrieken en scholen. Van Hoof: ‘”We werken ook samen met partners die apparaten aanbieden voor bijvoorbeeld de huiskamers.”