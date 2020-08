160 meter lange fietsbrug over de A2 en N2 wordt een icoon voor Eindhoven

Fietsbrug Tegenbosch in Eindhoven krijgt elk seizoen andere kleuren (foto: Paul Poels). Projectleider Kees Smaling bij de nieuwe fietsbrug Tegenbosch in Eindhoven (foto: Jan Burgmans). Volgende Vorige vergroot 1/2 Fietsbrug Tegenbosch in Eindhoven krijgt elk seizoen andere kleuren (foto: Paul Poels).

"Het moet een icoon worden en dat wordt het ook. Het is straks een prachtig mooi ding", zegt Kees Smaling, projectleider van bouwbedrijf Dura Vermeer. Hij heeft het over de nieuwe fietsbrug over de A2 en de N2 bij Eindhoven. Dit weekend wordt hij geplaatst.

Het is een enorme gevaarte van 160 meter lang. Veertien rijstroken gaat het overbruggen. De brug komt vlakbij Eindhoven Airport te liggen. Fietsers moeten nu over het fietspad langs de Anthony Fokkerweg, maar dat wordt opgeofferd voor een extra strook voor het autoverkeer.

Een stukje verderop komt dan de nieuwe fietsbrug met de naam Tegenbosch te liggen. De brug is genoemd naar een oude boerderij die daar in de buurt heeft gestaan.

Zo ziet de brug eruit:

De imposante brug voor fietsers en wandelaars staat nu naast de snelweg te wachten om naar zijn plekje getild te worden. Wat opvalt is de slanke vorm van de brug.

"We hebben echt de grenzen moeten opzoeken."

Projectleider Smaling: “De architect wilde een heel mooie, slanke brug maken. Daar hebben we erg ons best voor gedaan. Daarvoor hebben we echt de grenzen van de afmetingen moeten opzoeken. Het bijzondere is dat deze brug de snelweg van de ene naar de andere kant in een keer overspant. Dus zonder tussen steunpunten.”

Zo gaat fietsbrug Tegenbosch in Eindhoven eruitzien (beeld: IPV Delft). vergroot

De Eindhovense verkeerswethouder Monique List is erg blij met de nieuwe brug. Het gebied wordt straks beter bereikbaar met de auto en met de fiets.

“We zijn er heel trots op. Het is daar economisch een belangrijk gebied. Met de Brainport Industries Campus, Eindhoven Airport en heel veel bedrijventerreinen. De bereikbaarheid is heel belangrijk. En zeker nu in de coronatijd is het wel interessant dat de fietsbrug wordt geplaatst, omdat je nu ziet dat de mensen meer de fiets nemen. Ik hoop dat de brug veel wordt gebruikt, zodat anderen geïnspireerd worden om de volgende keer met de fiets te gaan.”

De nieuwe fietsbrug moet een icoon worden (beeld: IPV Delft). vergroot

Eindhoven zou Eindhoven niet zijn als er ook niet iets met het licht gedaan wordt. Wie met de auto onder de brug door rijdt, ziet elk seizoen een andere verlichting. En als je over de brug rijdt, gebeurt er ook iets met licht. Het gaat indrukwekkend worden, verwacht de wethouder die al een voorproefje te zien kreeg. ”Eindhoven krijgt een icoon erbij. Een kunstwerk. Het geeft een mooie uitstraling aan onze stad. Hier kan je als Eindhovenaar trots op zijn.”

"Als je hier rijdt, weet je dat je bij Eindhoven Airport bent.”

Projectleider Kees Smaling denkt ook dat de vorm van de brug en het gebruik van het licht van de brug een icoon maken. “De brug kan niemand ontgaan. Als je hier rijdt, weet je dat je bij Eindhoven Airport bent.”

De brug wordt in de nacht van zaterdag op zondag geplaatst. Daarna moet de brug afgebouwd worden. Ergens in de tweede helft van oktober kan de eerste fietser over de brug rijden.