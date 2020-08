Efteling geeft Guus Meeuwis speciaal cadeau voor 25-jarig jubileum: 'Aquanura met een zachte G'

Aquanura krijgt een speciale Guus Meeuwis-editie (foto: Efteling). vergroot

Guus Meeuwis en een Efteling-attractie in één? Veel 'Brabantser' dan dat wordt het niet. Omdat Guus inmiddels 25 jaar aan de muzikale top staat, geeft de Efteling hem een bijzonder cadeau. In een twaalf minuten durende fonteinshow komen de grootste hits van Meeuwis voorbij. 'Aquanura met een zachte G' gaat op 8 oktober in première.

De show draagt de titel ‘Aquanura met een zachte G’, een verwijzing naar de bekende concertreeks van Guus Meeuwis. Eigenlijk zou hij dit jaar voor de 15e keer zijn stadionconcerten geven. “Zowel de Efteling als Guus hopen op deze manier heel Nederland de Brabantse warmte te laten ervaren in de periode tussen de zomermaanden en de sfeervolle winterperiode in", aldus het pretpark.

“Het was heel speciaal om met de Efteling samen te werken aan deze show. De manier waarop mijn muziek verweven is met de herkenbare Efteling-klanken maakt mij heel trots. Ik ben dan ook zeer dankbaar dat ik dit bijzondere cadeau van de Efteling heb mogen ontvangen en kan haast niet wachten om het eindresultaat te zien”, aldus Guus Meeuwis.

'Twee Brabantse iconen'

“Twee grote Brabantse iconen komen samen ter ere van het artiestenjubileum van Guus Meeuwis. Als provincie kunnen wij deze samenwerking alleen maar toejuichen”, licht commissaris van de Koning in Noord-Brabant, Wim van de Donk, toe. Hij zal op 8 oktober aanwezig zijn bij de première van deze Aquanura show. “Ik voel me zeer vereerd dat ik namens de provincie Guus op deze manier mag feliciteren met zijn jubileum.”

Aquanura met een zachte G gaat op donderdag 8 oktober in première en is vanaf dan iedere dag aan het eind van een Efteling-bezoek te zien tot en met 15 november.