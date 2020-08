Motorrijders rijden in 11 minuten van Breda naar Rotterdam

Een van de motorrijders filmde de hele rit. vergroot

Een filmpje van motorrijders die in krap elf minuten van Breda naar Rotterdam rijden, gaat sinds enkele dagen viraal op internet. Het filmpje is ook de politie opgevallen. Die is nu op zoek naar getuigen of mensen die weten wie de motorrijders zijn.

Het elf minuten durende ritje is volgens Google Maps zo'n 40 tot 50 kilometer lang. Met de auto zou je hier ongeveer een half uur tot drie kwartier over doen. Met de trein doe je er precies twee keer zo lang over als de motorrijders, namelijk 22 minuten.

Uitgegaan van een afstand van veertig kilometer, zouden de motorrijders de hele afstand gemiddeld 218 kilometer per uur hebben gereden.

De politie zoekt naar getuigen en dashcambeelden van mensen die de motorrijders tegen zijn gekomen. Wanneer de rit precies plaatsvond, is niet duidelijk.

