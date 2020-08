PSV heeft beet en huurt doelman Yvon Mvogo van RB Leipzig

Yvon Mvogo is de eerste aanwinst van PSV voor het nieuwe seizoen. De Zwitserse doelman wordt voor twee jaar gehuurd van RB Leipzig en moet in Eindhoven de concurrentie aangaan met Lars Unnerstall en Jeroen Zoet.

De 26-jarige Mvogo is de eerste zomeraanwinst van trainer Roger Schmidt. Het is min of meer bekend dat de Duitse oefenmeester graag een meevoetballende keeper wil, die met veel ruimte in de rug kan spelen.