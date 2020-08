Code oranje voor Spanje: ongeloof en paniek bij Brabantse toeristen en ondernemers aan Costa del Sol

Het café van Frans Damen in de Spaanse kustplaats La Carihuela. vergroot

Het ongeloof is groot bij de Brabantse ondernemers en toeristen aan de Costa del Sol. Het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft het advies voor reizen naar heel Spanje op oranje gezet. "Desastreus", zegt Frans Damen, kroegbaas aan de Costa del Sol. "De toeristen zijn in paniek, ze willen naar huis."

"Gisteren had ik nog een gezellige groep uit Tilburg op mijn terras", zegt Frans Damen, uitbater van Café de Brabander in La Carihuela. "En de dag ervoor nog een hoop Bosschenaren. Brabanders genoeg hier, maar dat zal wel over zijn nu Spanje code oranje krijgt. Dat is desastreus voor ons als ondernemers, we zijn dan ook een beetje lamgeslagen door het nieuws."

Er is paniek, iedereen wil zo snel mogelijk naar huis.

De boodschap komt keihard aan. Het reisadvies naar Spanje is aangepast vanwege de verslechterde coronasituatie in het land en de aanwijzingen dat meer reizigers uit Spanje terugkeren met besmettingen. Mensen die toch gaan of terugkomen wordt gevraagd om tien dagen thuis in quarantaine te gaan, al is dat (nog) niet verplicht.

"Er is hier nu paniek", zegt Frans Damen vanuit het vakantieland. "Iedereen wil opeens zo snel mogelijk naar huis. En mensen die nog zouden komen, gaan nu annuleren omdat ze niet in quarantaine willen. Ik sprak net nog drie jonge gasten en een gezin, ze waren aan het omboeken. Dit is geen goed nieuws voor ons. We kunnen het dorp wel op slot gooien. Als er geen toeristen meer zijn, hebben wij geen reden meer om open te blijven."

De bouwvak is voorbij, de maatregel komt een beetje laat.

De Bredase eigenaar van Café de Brabander begrijpt dat gezondheid boven alles gaat. En dat Nederland nu net als België, Duitsland en Engeland Spanje ook code oranje geeft. Maar snappen doet hij het toch ook niet helemaal. "La Carihuela is natuurlijk niet maatgevend, maar ik ken helemaal niemand die hier corona heeft opgelopen. Ik kan ook geen reden bedenken waarom heel Spanje nu oranje krijgt. Madrid is logisch, daar zijn veel besmettingen en is dus hetzelfde verhaal als bijvoorbeeld Amsterdam. Maar volgens de Spaanse media valt het hier in Andalusië juist erg mee."

"Ik vind het ook raar dat ze de maatregel juist nu nemen", vervolgt Damen. "De bouwvak is voorbij, dus de grootste stroom toeristen is geweest. Als het kalf verdronken is, dempt men de put. Het is een beetje te laat dus."

Frans Damen en de andere Brabantse ondernemers aan de Costa del Sol (en de rest van Spanje) moeten afwachten wanneer het reisadvies weer op het veiligere geel komt. "Ik verwacht eigenlijk nog heel veel Bredanaars in september", zo zegt hij. "Maar ik weet niet of die nu komen. Het is natuurlijk een advies. Maar als je berichten hoort dat stewardessen van Transavia besmet terug naar Nederland komen, wordt het er niet makkelijker op."