Gestoken man loopt politiebureau Helmond binnen, politie jaagt op daders

Archieffoto. vergroot

Een man is maandagavond het politiebureau in Helmond binnen gelopen nadat hij was gestoken. De politie is op zoek naar twee jongens die betrokken zouden zijn bij de steekpartij.

Ron Vorstermans Geschreven door

Het is nog niet helemaal duidelijk wat er precies gebeurd is. De man liep op eigen houtje het bureau binnen en gaf aan gestoken te zijn. Hij is goed aanspreekbaar, aldus de politie. Wat er precies gebeurd is wordt verder onderzocht.

Signalement daders

De politie is op zoek naar twee donkere jongens. Een van hen zou een zwart met wit trainingspak dragen. Wie meer informatie heeft over de zaak wordt verzocht contact op te nemen met de politie.