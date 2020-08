Elise Uijen (17) uit Herpen overklast tegenstanders op EK tijdrijden

Elise Uijen uit Herpen heeft de eerste gouden medaille weggekaapt op het EK wielrennen in Frankrijk. De 17-jarige wielrenster was maandag met voorsprong de beste op de tijdrit voor junioren.

Met een gemiddelde snelheid van 41,05 km/u per uur was Uijen uiteindelijk meer dan een minuut sneller dan de nummer 2, de Française Maeva Squiban.

Elise reageert opgetogen vanuit Plouay in Bretagne. ‘D’r gaat zoveel door me heen nu. Het is zo onwerkelijk wat er nu is gebeurd. Ik denk dat ik er nog een paar nachtjes over moet slapen voor ik eraan gewend ben.”