Duikers vinden mes van steekpartij in Deurne waarvoor 15-jarige jongen werd opgepakt

Duikers in de Heiakkervijver in Deurne hebben maandag het mes gevonden dat werd gebruikt bij de steekpartij aan het Haageind vorige week zaterdag. Dinsdag werd een 15-jarige jongen uit het Limburgse Horst opgepakt voor de steekpartij.

Het 18-jarige slachtoffer werd vorige week zaterdag meerdere keren gestoken. Hij fietste die nacht rond halftwee over het Haageind in Deurne waar op dat moment een groepje jongeren buiten stond. De man en de groep kregen ruzie, waarna volgens de politie iemand uit de groep 'vanuit het niets' het slachtoffer meerdere keren stak. Het mes waarmee is gestoken is nu gevonden, meldt de politie.