B en W mogen blijven nadat raadsleden in de krant moesten lezen over geruzie in Waalre

Burgemeester Brenninkmeijer tijdens de raadsvergadering. vergroot

Burgemeester Brenninkmeijer van Waalre en de vier wethouders in de gemeente blijven voorlopig zitten. Dat is de uitkomst van een gemeenteraadsvergadering over de politieke crisis. De gemeenteraad nam een motie van afkeuring aan over de gang van zaken.

René van Hoof Geschreven door

Er komt een onderzoek door de provincie naar de onwerkbare situatie op het gemeentehuis in Waalre. In juli zegden de wethouders het vertrouwen op in de burgemeester. Ze voelden zich onvoldoende gesteund door burgemeester Brenninkmeijer.

In een motie van afkeuring wees de gemeenteraad de gang van zaken van de hand. De raadsleden moesten in de krant lezen over de ruzies tussen de burgemeester en de wethouders.

Onderzoek afwachten

De wethouders zeggen dat er geen sprake is van liegen of bewust achterhouden van informatie. Burgemeester Brenninkmeijer zegt dat hij het onderzoek afwacht en dat hij met de commissaris van de Koning gaat praten over zijn positie. Eerder op de avond gaf Brenninkmeijer aan dat hij desnoods tijdelijk plaats wilde maken voor een waarnemer om een oplossing mogelijk te maken.

Wie de crisis in Waalre gaat onderzoeken, dat weet de burgemeester nog niet, maar hij denkt dat iemand van de provincie dat gaat doen. Brenninkmeijer is toch een beetje opgelucht: "Ik denk dat ik hier niet verkeerd uit ben gekomen", zegt hij tegen Omroep Brabant. De kritiek vanuit de gemeenteraad richtte zich vooral op de vier wethouders. Eerder op de avond boden inwoners van Waalre een petitie aan met 900 handtekeningen als steun voor de burgemeester. Ze noemen de gemeente een wespennest en Brenninkmeijer een goede burgemeester.

Wantrouwen

Een motie van wantrouwen van de oppositie, waarin werd aangedrongen op vertrek van de vier wethouders haalde het niet, omdat er acht voor- en tegenstemmers waren. In een volgende raadsvergadering wordt die motie opnieuw in stemming gebracht. Daarmee blijft ook de toekomst van de wethouders onzeker. Wethouder Alexander van Holstein zei aan het einde van de vergadering wel dat hij spijt heeft van de gang van zaken.