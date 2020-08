Burgemeester en wethouders Waalre overleven politieke crisis, onderzoek moet ruzie oplossen

Burgemeester Brenninkmeijer tijdens de raadsvergadering. vergroot

Burgemeester Brenninkmeijer van Waalre en de vier wethouders in de gemeente blijven voorlopig zitten. Dat is de uitkomst van een gemeenteraadsvergadering over de politieke crisis.

René van Hoof Geschreven door

Er komt een onderzoek door de provincie naar de onwerkbare situatie op het gemeentehuis in Waalre. In juli zegden de wethouders het vertrouwen op in de burgemeester. Ze voelden zich onvoldoende gesteund door burgemeester Brenninkmeijer.

In een motie van afkeuring wees de gemeenteraad de gang van zaken van de hand. De raadsleden moesten in de krant lezen over de ruzies tussen de burgemeester en de wethouders.

Onderzoek afwachten

De wethouders zeggen dat er geen sprake is van liegen of bewust achterhouden van informatie. Burgemeester Brenninkmeijer zegt het onderzoek af te wachten en zegt te gaan praten over zijn positie met de commissaris van de koning. Eerder op de avond gaf Brenninkmeijer aan dat hij desnoods tijdelijk plaats wilde maken voor een waarnemer om een oplossing mogelijk te maken.

Eerder op de avond boden inwoners van Waalre een petitie aan met 900 handtekeningen als steun voor de burgemeester. Ze noemen de gemeente een wespennest en Brenninkmeijer een goede burgemeester en burgervader.