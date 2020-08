Dienstregeling bussen op de schop door veranderd reisgedrag tijdens coronacrisis

Arriva bushalte (archieffoto: Kevin Cordewener). vergroot

Vervoersmaatschappij Arriva komt met een aangepaste dienstregeling. Reden daarvoor is het veranderende reisgedrag van mensen, door de coronacrisis. Nightliners en buurtbussen worden geschrapt. Ook zullen op sommige plaatsen minder bussen rijden tijdens de spits en juist meer in de daluren. En er wordt een aantal scholierenlijnen opgeheven. Arriva rijdt in Brabant onder de naam Bravo.

Er wordt meer thuisgewerkt en meer onderwijs op afstand gegeven. Ook spreiden scholen hun lestijden meer. Deze coronatijd-ontwikkelingen zorgen ervoor dat mensen minder gebruik maken van het openbaar vervoer, of op andere tijden. Nu de vakanties in Brabant zijn afgelopen, komt Arriva met een aangepaste dienstregeling.

Mensen die zijn aangewezen op een buurtbus van Arriva, kunnen nu die geschrapt worden voor ongeveer hetzelfde tarief met een regiotaxi reizen. Die afspraak heeft de provincie gemaakt met de vijf Brabantse regiotaxiregio's.

Kuchschermen bij de chauffeur

Arriva meldt verder dat er in de loop van september kuchschermen bij de chauffeursplek in de bussen worden geplaatst. Als die schermen er zijn, mogen reizigers weer voor in de bus instappen en bij de chauffeur een kaartje kopen. Nu mag dat nog niet en moet de ov-chipkaart of een e-ticket dat vooraf is gekocht gebruikt worden.