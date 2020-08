Wie is Yvon Mvogo en waarom haalt PSV hem naar Eindhoven?

Yvon Mvogo, de nieuwe keeper van PSV. vergroot

PSV heeft de eerste zomeraanwinst binnen. De club huurt keeper Yvon Mvogo van RB Leipzig. De transfer lijkt opvallend aangezien PSV al drie keepers heeft. Toch past de 26-jarige Mvogo goed in het plaatje van trainer Roger Schmidt.

Job Willemse Geschreven door

De Duitse oefenmeester is gecharmeerd van keepers die goed mee kunnen voetballen. Schmidt was op zich ook tevreden over Jeroen Zoet en Lars Unnerstall, twee potentiële eerste keepers. “Maar met Mvogo heeft PSV een doelman aangetrokken die voetballend goed is”, zegt Stefan Krause, die RB Leipzig volgt voor het Duitse BILD.

“Ik hoop bij PSV aan te kunnen tonen dat ik klaar ben om bij een topclub eerste keeper te worden.”

De Duitse journalist ziet Mvogo als een aanvallende keeper. “Hij denkt heel aanvallend”, zegt Krause over de Zwitserse goalie. “Hij staat vrij hoog en probeert de lange bal van de tegenstander snel te onderscheppen. En dat lukt vaak ook.” Toch ziet Krause ook nadelen aan de aanvallende speelstijl van de 1,86 meter lange keeper. “Hij is sterk en heeft goede reflexen, maar zijn positionering in de zestien is niet meer dan gemiddeld, dat viel mij tenminste op tijdens zijn wedstrijden bij Leipzig.”

De Zwitserse doelman zelf kijkt uit naar zijn nieuwe avontuur in Eindhoven. “Ik hoop bij PSV aan te kunnen tonen dat ik klaar ben om bij een topclub eerste keeper te worden”, zo valt te lezen op de site van de Eindhovenaren. Krause geeft daarbij aan dat PSV tot op heden ook de enige club was die concreet werd. “Er was ook wat interesse van Hertha BSC en een club uit Spanje, maar voor Mvogo zelf is het te hopen dat hij nu meer gaat spelen dan de afgelopen drie jaar.”

“RB Leipzig ziet hem nog steeds als toekomstige eerste keeper.”

Met de komst van Mvogo heeft PSV op dit moment vier keepers in de selectie. Maar de verwachting is dat Hidde Jurjus binnen afzienbare tijd vertrekt. Technisch manager John de Jong heeft aangegeven dat de club ook Jeroen Zoet niet dwars wil zitten als er een buitenlandse club op de stoep staat. ““Hij heeft bij ons aangegeven dat hij openstaat voor een buitenlands avontuur en daar hebben we respect voor. Jeroen heeft namelijk een flinke staat van dienst, hij was basisspeler in drie kampioensploegen. Wij moeten echter wel verzekerd blijven van meerdere goede doelmannen.”

PSV huurt Mvogo voor twee jaar van RB Leizpig. “Dat komt vooral omdat Leipzig hem nog steeds als toekomstige eerste keeper ziet”, zegt Krause. “En ze hebben drie jaar geleden zo’n vijf miljoen euro voor hem betaald en na drie jaar weinig gekeept te hebben, gaat geen enkele club zo’n bedrag op tafel leggen. Zij geloven dat als Mvogo het goed doet, het voor alle partijen een gunstige uitkomst kan hebben.”

Wachten op privacy instellingen...