Sam Oomen stapt over naar wielerploeg Jumbo-Visma

Sam Oomen maakte een mooie overstap. De Tilburgse wielrenner gaat volgend seizoen rijden voor Jumbo-Visma, de ploeg van onder andere Tom Dumoulin met wie hij jaren samen reed bij Team Sunweb.

Oomen kwam vijf jaar uit voor die ploeg en de overstap is voor hem een gevoelskwestie. “Aan mijn toekomst denkend, voelt het als het juiste moment om te kiezen voor een nieuwe stap", zegt Oomen, die zich aan het voorbereiden is op de Ronde van Italië. Hij doet niet mee aan de komende Tour de France.

Oomen reed in 2014 en 2015 voor de opleidingsploeg van Rabobank. Dat was de voorloper van het huidige Jumbo-Visma.

De 25-jarige Oomen eindigde in de Giro van 2018 op de negende plaats. De klimmer liep vorig jaar bij een val in de Italiaanse etappekoers een breuk in zijn heup op. Door een operatie en door de coronacrisis reed de Tilburger dit jaar pas drie etappekoersen.