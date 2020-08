80 jaar RKC Waalwijk: 'Waar het altijd gezellig is'

RKC Waalwijk bestaat 80 jaar. vergroot

De namen HEC, WVB en Hercules zeggen de meeste voetballiefhebbers waarschijnlijk weinig. RKC Waalwijk is wel een bekende naam. De eredivisieploeg ontstond precies tachtig jaar geleden door het samengaan van die drie clubs. In het seizoen 1984/1985 begon de Rooms Katholieke Combinatie het profavontuur, dat nog steeds voortduurt. In die jaren groeide RKC uit tot een geliefde club, waar het 'altijd gezellig is'.

Fabian Eijkhout & Job Willemse

Martin Jol was zes jaar hoofdtrainer bij RKC, van 1998 tot 2004. "Voor mijn carrière was het misschien niet de beste keuze om er zo lang te zitten, maar ik heb het in Waalwijk enorm naar mijn zin gehad. Bij de club, maar ook in de stad. En ik heb er ook veel geleerd, dingen waar ik later in mijn carrière nog veel profijt van heb gehad."

De oefenmeester is in beton vereeuwigd in het stadion. Op de tribune zit hij altijd achter het doel. Jol is bescheiden, hij denkt dat er veel andere RKC'ers zijn die zo'n standbeeld nog veel meer verdienen. Die opmerking past bij RKC. Er zijn geen haantjes, geen ego's. Clubmensen zijn er wel en daar drijft RKC ook op, al jarenlang.

"Op wedstrijddagen ga ik te voet naar het stadion, dan kan ik na afloop een biertje pakken."

Henk van Delft is daar een goed voorbeeld van. Hij werd 73 jaar geleden lid van de Waalwijkse voetbalvereniging, toen nog een echte amateurclub. doelman, wedstrijdsecretaris, bestuurslid, spelersbegeleider, teammanager, spelersbegeleider. Van Delft is het allemaal geweest. En dan is het lijstje nog niet compleet.

Nog altijd staat hij op de loonlijst en is hij in functie bij de club waar hij stadion vanuit zijn woning kan zien. "Op wedstrijddagen ga ik te voet naar het stadion. Dan kan ik na afloop een biertje pakken. Want dat hoort er ook bij. Dat is ook echt de kracht van de club, de gezelligheid."

Martin Jol, Henk van Delft en Ad van de Wiel over RKC

Ad van de Wiel werd onlangs uitgeroepen tot cultheld van RKC. De voormalig spits heeft niet heel lang in Waalwijk gespeeld, maar hij heeft daar wel veel indruk gemaakt. Andersom is dat ook het geval, want bij RKC heeft de Tilburger zijn mooiste tijd gehad.

"Ik kon en mocht mezelf zijn bij RKC en dat was voor mij heel belangrijk." De gezelligheid die Van Delft noemt, komt ook bij Van de Wiel op als hij denkt aan RKC. "Een professionele club, maar wel een club waar het na afloop ook gezellig is in de kantine. En zo hoort het."

"RKC doet geen gekke dingen en laat zien dat je daar ver mee kan komen."

Jol, Van Delft en Van de Wiel zijn hoofdpersonen uit de geschiedenis van RKC, uit verschillende tijden en op verschillende manieren. Het drietal heeft echter één ding gemeen. Ze hopen dat 'hun clubje' doorgaat op de ingeslagen weg en dat het bij het negentigjarig jubileum een stabiele eredivisieclub is.

"Er is goed beleid. Er zitten goede jongens op de plek waar keuzes gemaakt moeten worden. RKC doet geen gekke dingen en laat zien dat je daar ver mee kan komen", aldus Jol.

