Josephine (71) werd opgelicht via WhatsApp: 'Er gingen wel belletjes rinkelen'

Josephine (71) uit Vught is slachtoffer geworden van fraude via WhatsApp. Ze maakte vorige week 2180 euro over aan iemand die zich voordeed als haar dochter. “Ik schaam me nog steeds kapot dat ik erin ben getrapt. Tijdens het gesprek met de dader gingen er af en toe wel belletjes rinkelen, maar dit soort mensen zijn slim”, vertelt Josephine.

Volgende week start de campagne ‘Senioren en Veiligheid’, waarbij ouderen informatie krijgen over hoe ze dit kunnen voorkomen. Tien procent van de senioren is ooit slachtoffer geweest van online criminaliteit als phishing en WhatsApp-fraude en een kwart van de senioren is slachtoffer geweest van een babbeltruc.

“Je weet wel dat dit bestaat, maar ik had er zelf nooit echt aandacht aan besteed."

Josephine is nog beduusd van: “Ze leggen er veel druk op om geld over te maken, maar je denkt echt dat je met de dochter aan het appen bent. En dan ben je blijkbaar toch geneigd om minder vragen te stellen.”

Gelukkig wisten Josephine en haar man het geld al snel via de bank terug te boeken, maar ze baalt er nog steeds van. “Je weet wel dat dit bestaat, maar ik had er zelf nooit echt aandacht aan besteed. Het is heel goed dat er nu meer aandacht voor komt. Zoiets zal mij in ieder geval geen tweede keer overkomen”, zegt Josephine.

De campagne gaat uit van het Ministerie van Justitie en Veiligheid en moet ouderen tips geven over hoe ze verschillende vormen van criminaliteit voorkomen. De focus ligt hierbij op hulpvraagfraude, phishing, babbeltrucs en meekijken met pinnen. In september worden wekelijks filmpjes en uitleg verspreid. Hiervoor werken onder meer de politie, ouderenbonden, Slachtofferhulp, Fraudehelpdesk en gemeenten samen.

"Ouderen zijn goed van vertrouwen en daardoor helaas een kwetsbare groep."

Ook KBO-Brabant, belangenvereniging van senioren, richt zich de hele maand op het informeren van ouderen. Volgens Edith Mostert van KBO-Brabant kloppen regelmatig ouderen aan die online zijn opgelicht.

“Dit soort criminaliteit gebeurt gewoon heel veel. Daders zien ouderen al snel als doelwit. Ze zijn namelijk goed van vertrouwen en daardoor helaas een kwetsbare groep. Daarom moeten we senioren goed informeren”, zegt Edith Mostert.

De belangenvereniging heeft nu ook een hulplijn. “Mensen die slachtoffer zijn geworden of twijfelen over een situatie kunnen nu ook bellen met onze vrijwilligers. Bijvoorbeeld als ze advies nodig hebben of er gewoon over willen praten.”