Het langste zonnepark van Nederland ligt binnenkort langs de A58 bij Etten-Leur

Langs de snelweg A58 bij Etten-Leur wordt op dit moment hard aan gewerkt aan vier kilometer lang lint van zo'n 6300 zonnepanelen. De metalen frames stonden er al een paar weken, maar nu verschijnen ook de eerste zonnecollectoren. Het talud van de geluidswal heeft een ideale hoek voor het opvangen van de zonnestralen uit het zuiden.

Zonneparken schieten in Nederland als paddenstoelen uit de grond. En lang niet iedereen is daar gelukkig mee, ook omdat het veel ruimte in beslag neemt.

Hier komt het lint van 4 kilometer zonnepanelen:

Directeur Bas Wijnen van energiebedrijf Vrijopnaam is daarom extra blij met de geluidswal bij Etten-Leur. "Dit is een stuk grond waar verder niks mee valt te doen, maar dat juist ideaal is voor onze zonnepanelen. Dit is een mooi voorbeeld van dubbel ruimtegebruik."

De 6300 panelen leveren straks samen zo'n 2,5 megawatt aan elektriciteit op. Dat is genoeg stroom voor zo'n 850 huishoudens. En die huishouders wonen eigenlijk aan de andere kant van de geluidswal. "De stroom willen we eigenlijk rechtstreeks teruggeven aan de mensen die hier wonen. Zij kunnen een deel van de panelen kopen, waarmee ze dan meeprofiteren van de opbrengst", licht Wijnen toe.

Bij de presentatie van de plannen waren er zorgen over de veiligheid van zo'n zonnepark langs de snelweg. Bij laagstaande zon zouden de panelen de weggebruikers kunnen verblinden. Maar daar is een prima oplossing voor, stelt Wijnen. "We hebben op de panelen een extra laag aan laten brengen waardoor het zonlicht niet terugkaatst. Daardoor kan iedereen veilig over de A58 blijven rijden."

Donderdag 1 oktober gaat de stekker in Zonnepark A58. Het blijft dan vijftien tot twintig jaar op die plek liggen.