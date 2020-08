Motorrijders die van Breda naar Rotterdam scheurden: tientallen tips

De politie heeft meerdere tips gekregen over de motorrijders die in enkele minuten van Breda naar Rotterdam scheurden. Sommige tips zijn volgens een woordvoerder veelbelovend.

Sinds enkele dagen gaat een filmpje rond op internet waarin te zien is dat meerdere motorrijders van Breda naar Rotterdam rijden in nog geen tien minuten. Onderweg zigzaggen ze tussen het andere verkeer door.

Naar aanleiding van het filmpje deed de politie een oproep naar getuigen om zich te melden. Inmiddels zijn er via verschillende kanalen tientallen tips binnen. Over de inhoud van de tips wil de woordvoerder nog niets zeggen. Het onderzoek loopt nog.

Met de auto doe je twintig minuten over het ritje van 35 kilometer, maar de motorrijders deden dat in de helft van de tijd. Volgens berekeningen moeten de motorrijders gemiddeld 215 kilometer per uur hebben gereden.