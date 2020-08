Buslading toeristen op weg naar 'oranje' Spanje keert halsoverkop terug

Bus-Solmar-Tours Solmar-directrice Evy van Overvelt Volgende Vorige vergroot 1/2 Bus-Solmar-Tours

Voor een buslading toeristen van reisorganisatie Solmar heeft de vakantie naar Spanje maar drie uur geduurd. Amper onderweg konden ze in een bus stappen die de andere kant op reed, nadat het RIVM voor heel Spanje code oranje afgaf vanwege een tweede coronagolf.

Het oranje van Spanje was voor één keer niet gekoppeld aan heerlijke appelsienen en een lekker zonnetje, maar aan de code die waarschuwt voor een verhoogd risico op het coronavirus. Tot groot verdriet van de klanten van Solmar die op het Iberische schiereiland vakantievieren of er naartoe onderweg waren. Zoals de kleine groep toeristen die maandag in Maarheeze in een touringcar naar het zuiden stapten.

Vakantiegeld

Na anderhalf uur rijden werd de bus aan de kant geparkeerd en alle reizigers met een andere bus naar huis gebracht. De touringcar zelf ging door naar Spanje om daar verblijvende klanten van Solmar naar huis te brengen. Op zaterdag volgt een tweede repatriëring per bus. In totaal gaat het om een 'kleine honderd' klanten, zegt Evy van Overvelt.

Volgens de algemeen manager van Solmar zal de terugreis van de Spanjegangers 'snel en vlot' verlopen. Klanten kunnen hun reis omboeken naar een vakantiepark op de Veluwe of gebruik maken van vouchers om hun vakantiegeld veilig te stellen.

Van Overvelt: "Jaarlijks verzorgen we voor 48.000 mensen een vakantie naar Kroatië of Spanje. Normaal hebben we in de zomer duizenden klanten in Spanje zitten." De kleine schare Solmarklanten die nu in Spanje zit, is gebeld en op de hoogte gesteld van de situatie. Volgens Van Overvelt is er geen paniek onder de klanten. "Ze voelen zich veilig. De coronamaatregelen zijn in Spanje een stuk strenger dan in Nederland."

Hele strand voor zich

Nu er geen Britse, Duitse en Russische toeristen aan de costa's vertoeven, hebben Nederlandse toeristen juist alle ruimte op het strand en het terras. Dus ja, de klanten voelen zich er veilig en prettig. De teleurstelling is groot, net als het begrip dat de vakantie noodgedwongen ten einde is. Hoewel niemand verplicht is op de bus naar huis te stappen.

"Iedereen kan zijn vakantie blijven vieren en op eigen gelegenheid naar huis reizen. Ik raad dat niet aan want dat kan het een lastige en dure tocht worden", denkt Van Overvelt.

Trouwe fans

Solmar heeft alle reizen voor komende twee weken geannuleerd. "We kunnen binnen een uur opstarten, dus bekijken we de situatie in Spanje en Kroatië per twee weken", zegt de algemeen manager. Solmar zelf omschrijft ze als een stabiel bedrijf met een gezonde buffer.

"We hadden graag willen uitbreiden maar dat geld is nu nodig om de zaak overeind te houden. Gelukkig hebben we veel trouwe fans en zijn er alweer duizenden boekingen voor 2021 binnen. We redden het wel."