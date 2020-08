Motorrijder overleden na botsing met auto in Oploo

De weg is afgesloten. (Foto: Saskia Kusters / SQ Vision) vergroot

Bij een ongeluk op de Gemertseweg in Oploo is dinsdagmiddag een motorrijder om het leven gekomen. De motorrijder kwam in botsing met een auto. De man overleed ter plaatse.

Rond vijf uur ging het mis. De wagen is na de botsing in een droogstaande sloot beland, de motor in de vangrail.

Het is nog niet duidelijk hoe het ongeluk precies kon gebeuren. Dat wordt onderzocht.

Slachtoffer tevergeefs gereanimeerd

Meerdere hulpdiensten waaronder een traumahelikopter kwamen naar de plek van het ongeluk. Het slachtoffer is nog gereanimeerd, maar dat mocht niet baten.

De N272 bij Oploo is afgesloten vanwege het ongeluk. Naar verwachting gaat de weg om negen uur vanavond weer open.

De traumahelikopter landde in de buurt. (Foto: Saskia Kusters / SQ Vision) vergroot