Gezochte tbs'er Henk Ernst duikt op in West-Brabant: 'Benader hem niet zelf'

De gezochte tbs'er Henk Ernst (61) is gezien in de omgeving van Putte, Woensdrecht, Hoogerheide en het Belgische Kapellen. De politie waarschuwt de man niet zelf te benaderen. Ze vermoedt dat hij in het bezit is van een wapen. In het grensgebied rond Putte en Woensdrecht is dinsdagavond met een politiehelikopter naar hem gezocht, laat een politiewoordvoerder weten.

Wanneer je Henk Ernst ziet, is het advies direct 112 te bellen. In de omgeving van Woensdrecht, waar Putte onder valt, is een Burgernetbericht verspreid. Ook in België wordt naar de gezochte tbs'er uitgekeken.

Ernst is dinsdagavond nog fietsend gezien in het Belgische deel van Putte, zo werd dinsdagavond bekendgemaakt in het programma Opsporing Verzocht.

Met een politiehelikopter werd gezocht naar de ontsnapte Henk Ernst. vergroot

Signalement / opvallende kenmerken Henk Ernst (61)

normaal postuur, 1.86 meter lang

eigen haarkleur is grijs/wit

verft zijn haar en/of scheert zijn hoofd

draagt soms bril als vermomming

spleetje tussen de voortanden

varieert gezichtshaar als vermomming

tatoeages: vogel en panter op rechterarm en dobbelsteen, bloem en papegaai op linkerarm

is alcoholverslaafd en ruikt vaak naar alcohol

draagt mogelijk een vuurwapen bij zich

Begin juli ontsnapt

Ernst is in 1998 tot 6 jaar gevangenisstraf en tbs veroordeeld voor meerdere geweldsdelicten, onder meer in West-Brabant. Hij zat in de laatste fase van zijn tbs-traject in Rotterdam toen hij begin juli niet terugkeerde van zijn verlof. Op 4 juli brak hij in in Westkapelle. Hij wist te ontsnappen.

Sindsdien is een speciaal team van de politie naar hem op zoek. Omdat niet bekend is waar Ernst verblijft, werden eerder al foto’s van hem en zijn identiteit naar buiten gebracht.

Overval supermarkt

In Opsporing Verzocht werd dinsdag aandacht besteed aan deze zaak. In het programma meldde de politie dat ze de ontsnapte tbs'er ervan verdenkt achter een gewapende overval op een Aldi-supermarkt in Den Helder te zitten. Deze overval waarbij een medewerker met een wapen werd bedreigd, gebeurde maandagavond.

Opsporing Verzocht besteedde aandacht aan de zoektocht naar Henk Ernst:

