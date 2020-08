Gezochte tbs'er Henk Ernst mogelijk in de omgeving van Putte

De gezochte tbs'er Henk Ernst (61) is mogelijk gezien in de omgeving van Putte en het Belgische Kapellen. Dit meldt de politie dinsdagavond. De politie waarschuwt de man niet zelf te benaderen.

Wanneer je hem ziet, is het advies direct 112 te bellen. In de omgeving Woensdrecht, waar Putte onder valt, is een Burgernetbericht verspreid.

Signalement Ernst is 1,86 meter lang, heeft een normaal postuur, is kalend, heeft kort grijs haar en is vermoedelijk gekleed in donkere regenkleding met daarop een fluoriserende streep, zo meldt de politie.

Begin juli ontsnapt

Ernst is in 1998 tot zes jaar cel en tbs veroordeeld voor meerdere geweldsdelicten. Hij zat in de laatste fase van zijn tbs-traject in het resocialisatiehuis de Blink in Rotterdam. Op 4 juli was hij in Zoutelande. Waar hij kans zag te ontsnappen. Sindsdien is een speciaal team van de politie naar hem op zoek.