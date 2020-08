Twee gezinnen in levensgevaar door brandstichtingen in Valkenswaard: wie herkent deze auto?

Wie herkent de auto op de achtergrond? (Foto: Politie) vergroot

Twee gezinnen in Valkenswaard ontsnapten eerder dit jaar aan de dood toen er bij hun woning brand werd gesticht. Door een aantal overeenkomsten tussen de twee branden in januari en april houdt de politie er rekening mee dat het om dezelfde daders kan gaan. Opsporingsprogramma Opsporing Verzocht heeft dinsdagavond beelden getoond van de auto van de vermoedelijke daders in de hoop dat dit nieuwe tips oplevert.

In de nacht van 6 op 7 januari werd de voordeur in brand gestoken van een woning aan de Hazestraat. De tweede brandstichting was in de vroege ochtend van vrijdag 17 april, nu bij de voordeur van een woning aan de Oranje Nassaustraat.

Beide keren werden de slapende bewoners op tijd wakker. Ze wisten veilig weg te komen.

Auto verdachten te zien op beelden

De vermoedelijke daders van het incident in januari zijn door camera's vastgelegd. Op de beelden is te zien dat die nacht een auto vanuit de Eekhoornstraat de Wolbergstraat in rijdt. Wanneer de auto stopt bij de hoek met de Hazestraat, stapt een verdachte uit die de Hazestraat in holt.

Wachten op privacy instellingen...

De bestuurder van de auto rijdt door richting de Europalaan en keert vermoedelijk op de rotonde daar, want even later is de auto terug. Vanuit de Hazestraat komt vervolgens de verdachte aanrennen. Deze stapt in, waarna de auto in oostelijke richting de Wolbergstraat uit rijdt.

Informatie gezocht

De politie zoekt informatie over de gefilmde auto en de inzittenden. De recherche is daarnaast op zoek naar beelden van de branden.

Wachten op privacy instellingen...