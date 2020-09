Uniek experiment: Omroep Brabant als virtuele bioscoop voor ziekenhuispersoneel

Documentaire 'Positief Getest' (foto: Omroep Brabant). vergroot

Een unieke gebeurtenis vanavond: in samenwerking met het Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis zendt Omroep Brabant vanavond in een 'virtuele bioscoop' de indringende documentaire 'Positief getest' uit. In deze film wordt de strijd getoond tegen het coronavirus binnen de muren van het Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis (ETZ) in Tilburg. De première is hier dinsdagavond live te volgen.

De documentaire is speciaal gemaakt voor het personeel om de moeilijke coronaperiode te kunnen verwerken.

Virtuele bioscoop

"Het ziekenhuis heeft de documentaire in samenwerking met de omroep gemaakt met de bedoeling om iedereen tegelijk te laten meekijken. Omdat dat niet kan in deze coronaperiode, fungeert Omroep Brabant als virtuele bioscoop," aldus hoofdredacteur Renzo Veenstra.

Een klein deel van de medewerkers van het ziekenhuis ziet de première in de Euroscoop in Tilburg en praat erover na met enkele direct betrokkenen.

Eind februari werd in het ziekenhuis Joost Boons uit Loon op Zand opgenomen. Hij was de eerste officiële coronapatiënt van Nederland. Dit was het startsein van een maandenlange strijd tegen het coronavirus. De impact op het ziekenhuis, de medewerkers en patiënten was enorm.

"Een oorlog zonder bommen, met het virus als vijand", zo omschrijft een van de ziekenhuismedewerkers in de documentaire de strijd tegen het coronavirus. Artsen, verplegers, directie en patiënten vertellen in 'Positief Getest' hun indringende en emotionele verhaal.