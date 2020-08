Rijstroken A67 dicht na ongeval met vrachtwagen, file richting Venlo

Door een verkeersongeval met een vrachtwagen staat er een lange file op de A67 van Eindhoven richting Venlo.

Volgens Rijkswaterstaat lekt het voertuig diesel en is er schade aan de vangrail. Op onderstaande foto van Rijkswaterstaat is te zien dat er veel modder op het wegdek ligt. Beide rijstroken zijn afgesloten en het verkeer moet over de vluchtstrook.