Nillis (14) is de jongste leraar breakdancen van Nederland

Nillis Rooijakkers uit Sint-Oedenrode is misschien wel de jongste breakdance-leraar van Nederland. Hij is 14 jaar en geeft nu al breakdance-les. Hij heeft daar dit jaar zelfs een officieel diploma voor gehaald.

Nillis kreeg hulp van professionals. Via hen kwam hij uiteindelijk bij de opleiding tot breakdancer terecht. Want door te dansen kon hij toch positief blijven. “Als jij niet lekker in je vel zit en je hebt nergens om het mee weg te laten gaan, dan blijft het opstapelen”, vertelt hij. “En als je een uitlaatklep hebt, dan kan het even wegstromen en dan kun je weer opnieuw beginnen.”