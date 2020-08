Betacompany helpt langdurig werkloze autisten aan een baan: 'Ze zijn zeer getalenteerd'

Twee werknemers van de Betacompany. vergroot

Autisten komen door hun stoornis moeilijk aan een baan en zijn daardoor vaak langdurig werkeloos. In Breda wordt dat probleem nu aangepakt. Via het speciaal opgerichte bedrijf Betacompany krijgen autisten een volwaardige kans als programmeur of webdesigner.

Michiel, Christoffel, Rowena en Ans zitten samen aan hetzelfde blok in de speciaal opgeknapte bedrijfsruimte in Breda. Geroutineerd zitten ze met hun neus bijna tegen het beeldscherm, verstrengeld met hun toetsenbord. Het viertal ontwikkelt, programmeert en geeft websites vorm.

Maar vandaag zijn er wat zenuwen bij de werknemers van het nieuwe bedrijf Betacompany. Eigenlijk al een paar dagen. Er komt namelijk een verslaggever langs en alles wat afwijkt van de dagelijkse routine is eng en brengt ze uit balans. Autisme is een stoornis die zich onder meer uit door een beperking wat sociale interactie betreft.

Voor veel werkgevers blijkt de stoornis een blokkade om met autisten in zee te gaan, ze geven ze geen baan. De doelgroep vergt nu eenmaal wat meer aandacht dan de doorsneewerknemer en bedrijven hebben daar geen tijd voor of geen zin in.

"Het is moeilijk om een goede werkgever te vinden", zegt webdesigner Christoffel. De kersverse werknemer van de Betacompany had zelf lange tijd een uitkering. "Werkgevers zien mijn autisme vaak als een drempel om in mij te investeren. Er is toch een beetje angst."

"Bedrijven hebben een totaal onnodige angst voor mensen met autisme."

En dat is onterecht vinden Jean-Paul Kuijpers van RB Media en Bart Kamp van Spectrum Multimedia en IT in Breda. Samen hebben zij daarom het bedrijf Betacompany opgericht om autisten met een normaal of hoog IQ een kans te geven op de arbeidsmarkt. Er zit namelijk heel veel talent thuis te verpieteren.

"Bedrijven hebben een totaal onnodige angst voor mensen met autisme en dat gaan we met de Betacompany bewijzen", zo zegt Bart Kamp stellig. "Deze mensen zitten vaak onnodig thuis."

Jean-Paul Kuijpers vult aan: "Autisten hebben vaak een specifiek talent, maar dat wordt niet gezien of er wordt geen gebruik van gemaakt. Wij denken echter dat het stuk voor stuk medewerkers zijn die best meekunnen in een commerciële organisatie. Natuurlijk hebben ze extra begeleiding nodig, maar wat ze brengen is nog altijd vele malen meer dan de energie die er in gestopt wordt. Het is een goede investering voor een werkgever."

"Het is hier geen sociale werkplaats of zorgboerderij."

De Betacompany is onlangs begonnen met vier werknemers, die daar allemaal keurig een salaris voor krijgen. Het idee is om de bezetting op korte termijn op te schalen naar negen medewerkers. Het betreft wel een tijdelijke baan, want het is de bedoeling dat mensen als Michiel, Rowena, Christoffel en Ans straks uitvliegen.

"Iedere medewerker moet over twee jaar een rugzak hebben gevuld waarmee ze met veel vertrouwen verder de arbeidsmarkt op kunnen", vertelt Jean-Paul Kuijpers. "We willen met Betacompany een hoop mensen de kans geven om uit een uitkeringssituatie te komen en op de arbeidsmarkt te blijven."

Het is een nobel, maar ook commercieel project. "We willen er wel geld mee verdienen. Het is hier geen sociale werkplaats of zorgboerderij", besluit Kuijpers.