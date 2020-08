Aantal leerlingen doet aangifte na stoppen rijschool Happy

Archieffoto: Omroep Brabant vergroot

Ze betaalden voor rijlessen, maar zitten nu met lege handen. Na een paar lessen kwam rij-instructeur Berry volgens zijn leerlingen niet meer opdagen. De website van rijschool Happy uit Udenhout is inmiddels offline, net als de Facebookpagina. Het bedrijf is per 21 augustus uitgeschreven bij de Kamer van Koophandel.

Malini Witlox Geschreven door

Balen voor een aantal leerlingen van de rijschool, die samen een besloten Facebookgroep ‘gedupeerden’ is begonnen. Sommigen van hen hebben aangifte gedaan tegen de rijschoolhouder, bevestigt de politie.

Een aantal leerlingen vertelt dat ze afspraken hadden met rijschoolhouder Berry, maar dat die ‘ineens niet meer kwam opdagen’. Volgens Berry zit het anders in elkaar. Al zegt hij het heel vervelend te vinden voor de cursisten die hij geen les kan geven. Hij zegt door privé problemen niet in staat te zijn de rijschool voort te zetten.

Prioriteit bij examens

Nadat er 'na corona' weer rijlessen gegeven mochten worden, lag zijn prioriteit bij de rij-examens die moesten worden gedaan, zegt Berry. “Er moesten mensen examen doen die sinds maart niet meer hadden geoefend. Die heb ik eerst gebeld.”

Een aantal anderen heeft inderdaad niets meer gehoord. “Maar ik probeer het zo goed mogelijk met iedereen af te ronden.”

Ondertussen lopen de gemoederen in de Facebookgroep met gedupeerden hoog op. Het adres van de rijschoolhouder gaat erin rond. een van de leden van de Facebookgroep is Manon. Ze rijdt iedere dag langs het adres van de rijschoolhouder. "Maar alles is dicht en niemand is thuis. Voorlopig kan ik nergens anders rijles nemen, zolang ik mijn geld niet heb."

Bedreigd

Berry voelt zich bedreigd door alle negatieve aandacht en de politie zegt op de hoogte te zijn van zijn situatie.

Overigens laat de politie weten dat er weliswaar meldingen zijn gedaan, maar dat het niet doorgaan van rijlessen in principe een civielrechtelijke zaak is.