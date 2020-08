Rijschoolhouder met noorderzon vertrokken, leerlingen zijn honderden euro's kwijt

vergroot

Ze betaalden honderden euro's, hoopten snel hun rijbewijs te halen, maar zitten nu met lege handen. Na een paar lessen kwam rij-instructeur Berry volgens zijn leerlingen niet meer opdagen. De eerste afspraken voor aangiftes bij de politie zijn gemaakt.

Malini Witlox Geschreven door

De website van rijschool Happy is inmiddels offline, net als de Facebookpagina. De eigenaar reageert niet meer op telefoontjes van zijn leerlingen of Omroep Brabant en het bedrijf is per 21 augustus uitgeschreven bij de Kamer van Koophandel.

Het bedrijf heeft een bezoekadres in Udenhout en postadres in Tilburg.

Het begon allemaal nog goed, vertelt Christel de Jongh over de rijlessen die haar zus Samantha bij Rijschool Happy nam. De eerste lessen gingen goed. "Samantha heeft 680 euro aanbetaald. Maar bij een volgende afspraak kwam Berry niet opdagen."

Geen contact

De rijschooleigenaar nam volgens De Jongh ook de telefoon niet op en reageerde niet op berichten. "Uiteindelijk kregen we een telefoontje van zijn moeder dat hij een scooterongeluk had gehad. Sindsdien proberen we in contact te komen, maar hebben we nog niets gehoord. Hij heeft ons geblokkeerd en op mails krijgen we geen antwoord."

"Wij hebben erg veel geduld gehad maar op een gegeven moment was het vertrouwen weg. Wij hebben meerdere mensen gesproken hierover en allemaal zeggen ze hetzelfde: een hoop smoesjes maar geen rijles en geen geld terug", zegt Christel.

Samen met haar zus Samantha richtte ze een Facebookpagina op, waar diverse gedupeerden zich meldden, net als op een Facebookgroep waar Tilburgers lid zijn. Een van hen is Stan. Hij betaalde 1102 euro, maar ook bij hem kwam de lesauto niet meer voorrijden. "Ik heb Berry toevallig vandaag eindelijk gesproken, maar hij zegt dat hij niets meer heeft."

700 euro kwijt

Ook Manon probeert contact met de rijschoolhouder te krijgen, omdat ze haar aanbetaling van 700 euro terug wil. "Vrienden van mij hebben ook les bij hem en zijn ook gedupeerd. Het was ook een vreemde man. Hij benaderde me zelf via Facebook of ik les wilde hebben en zei al bij de eerste les dat hij me leuk vond en dat hij graag vaker af wilde spreken buiten de les om."

Nieuwe rijschool

Volgens het register van de Kamer van Koophandel stond de rijschool daar pas sinds 20 januari ingeschreven. Volgens zowel Manon als Christel had de rij-instructeur echter eerder een andere rijschool met de naam 'Ik ben geslaagd'. Christel: "Daar heb ik een paar jaar geleden zelf rijles gekregen, maar nadat zijn relatie uitging is hij de nieuwe rijschool gestart."

Manon rijdt iedere dag langs het adres van de rijschoolhouder. "Maar alles is dicht en niemand is thuis. Voorlopig kan ik nergens anders rijles nemen, zolang ik mijn geld niet heb."

Vragen van Omroep Brabant aan de politie over de aangiftes konden woensdagavond niet beantwoord worden.