Mondkapjes zijn al helemaal ingeburgerd op het Merletcollege: 'Maar het is toch raar'

Bo heeft geen moeite met het dragen van een mondkapje (foto: Tonnie Vossen).

De leerlingen van het Merletcollege in Cuijk, Mill en Grave zijn het nieuwe schooljaar begonnen met mondkapjes. Ze dragen ze bij de wisseling van een lokaal en in de kantine. Dat zorgde in het prille begin nog voor een bezorgde vraag als: "Juf, hoe kan dan ik dan in de pauze eten?" Maar al na een paar dagen is het mondkapje onderdeel geworden van de dagelijkse routine op school.

In alle varianten komen ze voorbij: gestreept, met logo's van voetbalclubs, met bloemetjes. Favoriet zijn de zwarte mondkapjes. Mehmet (12) heeft er zo eentje. De soepelheid waarmee hij zijn mondkapje hanteert, verraadt dat hij eraan gewend is. "Thuis hoeft het niet, maar wel zodra we naar buiten gaan bijvoorbeeld om boodschappen te doen."

Mehmet met mondkapje (foto: Tonnie Vossen).

Zijn klasgenoot Bo (11) kocht haar mondkapje met dierenprint omdat het verplicht was in het vliegtuig naar haar vakantiebestemming. Allebei begrijpen ze de nieuwe schoolregel. "Maar het is toch raar, heel anders dan normaal."

"Het is niet verplicht, maar voor de veiligheid van onze medewerkers en ook van onze leerlingen vonden we dat de mondkapjes moesten invoeren", zegt directeur Veronique Hermans. "Leerlingen hebben er geen problemen mee en met de ouders die wel bezwaren hadden hebben we een gesprek gevoerd."

"De privacywetgeving verbiedt ons om kinderen te vragen waar ze op vakantie zijn geweest."

Met de mondkapjes hoopt de school te voorkomen dat leerlingen die in een 'oranje' land op vakantie zijn geweest het coronavirus mee naar binnen brengen. "De privacywetgeving verbiedt ons om daarnaar te vragen, dus we weten niet waar iedereen geweest is."

De schooldirecteur benadrukt dat de mondkapjes ook bedoeld zijn als bewustwording. "Het coronavirus is nog steeds onder ons en zolang dat zo is zijn er kwetsbare mensen die beschermd moeten worden."

Geschiedenisleraar Luc Nieuwenhuis is mentor van de brugklassers. Hij zegt dat kinderen prima begrijpen waarom ze een mondkapje moeten dragen. "Ze snappen dat het nodig is om oudere mensen maar ook de leerkrachten te beschermen."

Een van die oudere docenten is José van Gelder (63). "Ik was heel blij dat de school weer begon, maar vond het ook wel spannend. Ik ben ook heel blij met de mondkapjes en hoop dat we er nog lang mee doorgaan."