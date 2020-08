Snollebollekes' Total Loss vol vertrouwen in de herkansing met extra festivaldag in 2021

Het festival van Snollebollekes was in februari in een mum van tijd uitverkocht. vergroot

Snollebollekes maakt volgend jaar van zijn eigen festival een tweedaags evenement. Total Loss gaat dit jaar niet door, maar er is zoveel vraag naar kaarten dat de organisatie heeft besloten om volgend jaar een extra dag toe te voegen. Het festival vindt plaats op 4 en 5 september 2021 op Strandpark Aquabest in Best.

De 40.000 kaarten voor het eerste Total Loss-festival van Snollebollekes waren op 1 februari binnen een kwartier uitverkocht. Het feest zou plaatsvinden in augustus, maar werd vanwege de coronacrisis al verplaatst naar 4 september 2021.

De kaartverkoop voor de tweede festivaldag start op zaterdag 26 september. Hierdoor krijgen fans die in februari naast een kaartje grepen alsnog een kans naar het festival te gaan.

De programmering van de extra festivaldag wordt binnenkort bekendgemaakt, maar zal net als de zaterdag bestaan uit een reeks Nederlandse feestartiesten. "Met acht area’s en meer dan 100 artiesten per dag is Total Loss het eerste en grootste partyfestival van Nederland", stelt de organisatie.

Het regende in februari klachten over de kaartverkoop. Veel mensen die klaarzaten om een kaartje te kopen via de officiële website kwamen er achter dat het festival allang was uitverkocht. Deze mensen hadden zich niet ingeschreven voor de pre-sale en konden geen kaartje meer kopen toen de verkoop zou beginnen voor mensen die niet ingeschreven waren.

In maart 2020 zou Snollebollekes vier shows in het GelreDome in Arnhem geven, maar ook deze shows zijn vanwege de coronacrisis verplaatst naar een nieuwe datum.

Eigenlijk zou het festival Total Loss zaterdag 29 augustus worden gehouden, maar dat gaat dus niet door. Om de fans toch te laten genieten van een concert geeft Snollebollekes samen met een aantal artiesten een online concert, dat te zien is op Youtube. Hieronder alvast een voorproefje:

