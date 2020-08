Scheurende motorrijders slaan weer toe: nu met 270 per uur over de A29

Een beeld uit de vorige rit naar Rotterdam. vergroot

De motorrijders die onlangs binnen tien minuten van Breda naar Rotterdam scheurden, hebben opnieuw een filmpje op internet geplaatst. Deze keer rijden ze met snelheden tot boven de 270 kilometer per uur over de A29 van knooppunt Hellegatsplein bij Willemstad naar Rotterdam. In het donker.

Bekijk hier de hele video van de rit van het Hellegatsplein naar Rotterdam.

De snelheidsduivels zorgen met hun halsbrekende toeren voor veel reacties. Steeds filmt een van de rijders met een helmcamera zijn snelle rit. Een andere motorrijder rijdt voor hem uit. Samen zigzaggen ze met snelheden van ver boven de 200 kilometer per uur tussen het verkeer door.

Eerder scheurden de motorrijders binnen elf minuten van Breda naar Rotterdam:

Wachten op privacy instellingen...

Over de rit van Prinsenbeek naar Rotterdam deden de mannen minder dan tien minuten. Dat is een gemiddelde van 215,5 kilometer per uur. In het nieuwe filmpje rijden de mannen 24 kilometer in een kleine 10 minuten. Ook ruim boven de 200 kilometer per uur. En dat in het donker.

vergroot

De politie neemt de zaak hoog op. Er zijn al tientallen tips over de motorrijders binnengekomen en het team dat de zaak onderzoekt heeft inmiddels meerdere filmpjes van de illegale coureurs in zijn bezit. Het is niet duidelijk of dit filmpjes zijn van dezelfde rit of van meerdere ritten.