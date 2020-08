Burgemeester bedankt Waalrenaren in afscheidsvideo: 'Dankbaar voor alle steun'

Burgemeester Jan Brenninkmeijer van Waalre heeft voor het eerst gereageerd op het benoemen van een waarnemer in zijn gemeente. Brenninkmeijer zegt in een video op Instagram dat hij tijdelijk een stap terugdoet om plaats te maken voor een waarnemer. Hij besluit de video met: “Ik ben dankbaar voor alle steun.”

Brenninkmeijer kreeg woensdag van commissaris van de Koning Wim van de Donk te horen dat Jan Boelhouwer hem voorlopig vervangt. Van de Donk zei later dat hij wil dat er snel een einde komt aan het 'bestuurlijke gedonder' in Waalre. Vier wethouders zegden vorige maand het vertrouwen op in hun burgemeester en daardoor ontstond een onwerkbare situatie.