Overval op Bakker Bart in Roosendaal, dader vlucht met buit

De politie doet onderzoek. (Foto: Tom van der Put / SQ Vision) vergroot

Bakker Bart aan de Nieuwe Markt in Roosendaal is vrijdagochtend rond tien over halfzeven overvallen. Hierbij is geld buitgemaakt.

De dader is volgens de politie een getinte man. Hij droeg op het moment van de overval een korte spijkerbroek.

Onderzoek in de buurt leverde niets op. Via Burgernet is opgeroepen naar de dader uit te kijken.

Geen gewonden

Bij de overval zijn geen gewonden gevallen. De winkel was niet open tijdens de overval, maar personeel was al wel brood aan het bakken.

De politie is ter plaatse. (Foto: Tom van der Put / SQ Vision) vergroot