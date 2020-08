Eindelijk! Competitievoetbal gaat weer van start, maar Brabantse fans verwachten geen wonderen

Keuken Kampioen Divisie begint weer vergroot

Het is 172 dagen geleden dat er een officiële voetbalwedstrijd gespeeld werd in Nederland, maar het gaat eindelijk weer beginnen! FC Eindhoven trapt om kwart voor zeven af tegen Jong FC Utrecht. Fans kijken uit naar de start van het nieuwe seizoen. Het gaat weer over voetbal, over aankopen en verwachtingen. Maar het gaat ook nog over corona, want wat kunnen we van dit seizoen verwachten?

Omroep Brabant ging langs bij fans van de vijf Brabantse profclubs uit de Keuken Kampioen Divisie. Ze kijken uit naar het nieuwe seizoen. Nieuwe kansen op een mooi voetbaljaar, al verwacht niet iedereen meteen een topprestatie.

FC Den Bosch

"Ik denk dat het een lastig seizoen gaat worden. Ik weet wel dat ze er bij de club alles aan doen om het succesvol te laten verlopen", zegt Maikel Scheffers. "Heel eerlijk: ik ben blij dat FC Den Bosch er nog is en dat we op vrijdagavond gewoon kunnen gaan kijken. Hopelijk is het een nieuwe start en kunnen we vanaf nu gaan bouwen."

FC Eindhoven

"Ik heb goede hoop", zegt Koen Hurkx over 'zijn' FC Eindhoven. "De play-offs halen moet te doen zijn. Dat is de laatste drie/vier jaar niet gelukt. Maar we gaan er ieder jaar voor."

NAC Breda

Ook in Breda is er een positief gevoel. Bibi Maghielse verwacht bij NAC ook mooie tijden. "Ik ben altijd positief. Ik ben liever iets te optimistisch dan dat ik nu al heel het seizoen afkraak."

TOP Oss

Frank van Grunsven is het minst positief over het komende seizoen, hij verwacht een minder jaar voor TOP Oss. "We hebben een paar mooie seizoenen gehad, met geweldig voetbal. Afgelopen seizoen was veel minder. En de versterkingen die ik nu zie, daar heb ik mijn twijfels over. Het gaat echt lastig worden dit seizoen. We eindigen sowieso in de onderste regionen."

Helmond Sport

Helmond moet een goed seizoen draaien volgens William Verkoelen. "We hebben een heel fitte selectie, die door de technische mensen vindingrijk is samengesteld. Ook door de samenwerking met KV Mechelen. We moeten gaan presteren, lager kan ook niet. Begrotingstechnisch zijn we de mindere, maar geld wil niet altijd alles zeggen. We hebben een fantastische trainer met een fantastische staf. Als we de neuzen dezelfde kant op weten te krijgen, kunnen we richting de middenmoot."

Gaat corona het voetbalseizoen verpesten? Fans geven in de video het antwoord op die vraag.

De eerste wedstrijden van de Brabantse clubs:

FC Eindhoven gaat vrijdagavond op bezoek bij Jong FC Utrecht (18.45 uur).

Zaterdagmiddag neemt Jong PSV het op tegen Excelsior (16.30 uur).

TOP Oss neemt het in eigen huis op tegen Helmond Sport (18.45 uur)

NAC Breda krijgt Jong AZ op bezoek (21.00 uur).

FC Den Bosch speelt maandag in Doetinchem tegen De Graafschap (20.00 uur).